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Un accidente provoca atascos kilométricos en la autopista de Inca

La DGT informa de hasta tres kilómetros de atascoe n

La DGT informa de hasta tres kilómetros de retenciones en la Ma-13

La DGT informa de hasta tres kilómetros de retenciones en la Ma-13 / DGT

EP

Un accidente de tráfico ha provocado kilómetros de retenciones en la la autopista de Inca en sentido Palma.

En concreto, según la información de la Dirección General de Tráfico, el accidente ha ocurrido en la Ma-13 a la altura de Santa Maria y provoca hasta tres kilómetros de atascos por el cierre del carril izquierdo.

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  • Mallorca
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  • accidente de tráfico
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