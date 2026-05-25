Un accidente provoca atascos kilométricos en la autopista de Inca
La DGT informa de hasta tres kilómetros de atascoe n
EP
Un accidente de tráfico ha provocado kilómetros de retenciones en la la autopista de Inca en sentido Palma.
En concreto, según la información de la Dirección General de Tráfico, el accidente ha ocurrido en la Ma-13 a la altura de Santa Maria y provoca hasta tres kilómetros de atascos por el cierre del carril izquierdo.
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