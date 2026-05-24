Emergencias
Dos policías en prácticas salvan la vida a un bañista en Llucmajor: "Lo vimos flotar inerte, nos miramos y dijimos: '¡Vamos, vamos!'"
Los agentes rescataron a la víctima, que estaba en parada cardiorrespiratoria, y la reanimaron
Dos agentes de la Policía Nacional en prácticas salvaron la vida el pasado martes a un bañista en una cala de Llucmajor. Los agentes vieron al joven inconsciente en el mar y se zambulleron para rescatarlo. Lo llevaron a la orilla y lo reanimaron, tras lo que fue trasladado a un hospital.
Los agentes estaban disfrutando juntos de su día libre en una playa cuando ocurrieron los hechos. "Vimos cómo saltó para meterse en el agua y, al momento, salió a flote en la superficie. Nos miramos los dos y dijimos: '¡Vamos, vamos!'", han relatado los dos agentes en un vídeo difundido por la Policía. "Cuando llegamos a él, que estaba a unos 50 metros, comprobamos que estaba inconsciente. Decidimos sacarlo y empezamos a pedir a la gente que llamara al 112".
Los policías practicaron los primeros auxilios a la víctima, a la espera de los servicios sanitarios. "Lo pusimos en una zona estable y empezamos a hacerle las maniobras de reanimación", han recordado. "Estuvimos unos 15 minutos, haciendo relevos, hasta que volvió un poco en sí y empezó a vomitar. Entonces lo pusimos en posición lateral de seguridad para que terminara de expulsar y no se ahogara y en ese momento aparecieron los socorristas, y al rato ya llegaron Policía Local y los médicos", detallan los policías.
"Nos quedamos sobre todo con las palabras que dijeron los sanitarios, que le habíamos salvado la vida. Al final ese es nuestro objetivo al entrar aquí: tanto salvar esas vidas como ayudar a cualquier persona que podamos". El joven fue trasladado a un hospital.
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