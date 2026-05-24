Dos menores de 13 y 14 años, detenidos por dar una paliza a un hombre para robarle en Palma

Dos menores de 13 y 14 años fueron detenidos ayer tras dar una paliza a un hombre para robarle en Pa. Los adolescentes, que aparentemente estaban ebrios, no consiguieron quitarle nada, pero le causaron graves lesiones. Un ciudadano los persiguió y colaboró para que la Policía Local capturara a los chicos, ambos españoles. El más pequeño fue entregado a su madre y, dada su corta edad, es inimputable. El otro fue traspasado a la Policía Nacional, que prosigue con las diligencias.

Los hechos ocurrieron el sábado, hacia las doce y media del mediodía, en la calle Concòrdia. Según han informado fuentes policiales, los dos menores abordaron por la espalda a un hombre de unos 40 años que caminaba por allí. Empezaron a darle puñetazos y patadas con una violencia que llamó la atención de varios testigos.

Los ciudadanos que presenciaron la agresión empezaron a increpar a los menores, que se dieron a la fuga sin conseguir quitarle nada a la víctima. Uno de los testigos fue tras ellos y al mismo tiempo contactó con la Policía Local de Palma para informar de lo ocurrido y comunicar en tiempo real el paradero de los agresores.

Una dotación de la Unitat de Seguretat Integral (USEI) consiguió finalmente interceptarlos y detenerlos en la calle Balmes gracias a la colaboración de este ciudadano. Los dos menores fueron detenidos y se informó de lo ocurrido a sus padres. El de 13 años fue entregado a su madre y el de 14 acabó en la comisaría de la Policía Nacional, que ha asumido las diligencias.

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La víctima, por su parte, tuvo que recibir asistencia médica por las graves lesiones sufridas. Se quejaba de fuertes dolores en la rodilla y en una muñeca y fue trasladado a un hospital con posibles fracturas, han añadido las mismas fuentes.