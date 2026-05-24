Delincuencia
Un joven asalta a un anciano en su casa tras hacerse pasar por el nieto de una vecina en Palma
El delincuente, que ha sido detenido y encarcelado, agarró a la víctima por el cuello y logró que le diera 50 euros
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven acusado de asaltar a un anciano en su domicilio tras hacerse pasar por el nieto de una vecina suya. El delincuente agarró por el cuello al hombre, de 80 años, haciendo ademán de practicarle un 'mataleón', y consiguió que le diera 50 euros. El acusado, de origen marroquí, ha ingresado en prisión por un delito de robo con violencia en casa habitada.
Los hechos ocurrieron el pasado día 15 en la zona de la Calle Aragón. Según la denuncia presentada ante los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional, un joven se había presentado en la vivienda del anciano. Dijo ser el nieto de una vecina suya y consiguió así que la víctima le dejara entrar en su domicilio.
Una vez allí, le dijo que su abuela —la supuesta vecina del octogenario— no estaba en casa y que necesitaba 50 euros para ir a la farmacia. Insistió en esta versión hasta que, por sorpresa, rodeó el cuello de la víctima con uno de sus brazos. No hizo fuerza para dejarle inconsciente, pero amenazó con hacerle daño si no le daba el dinero. El perjudicado acabó entregándole el billete que llevaba. El joven le soltó y el asaltante se dio entonces a la fuga.
Los investigadores de la Policía Nacional llevaron a cabo varias gestiones y consiguieron identificar al presunto autor del asalto. El pasado lunes, los agentes del Grupo de Atracos llevaron a cabo un operativo y lograron detenerle por un delito de robo con violencia en casa habitada.
Fue trasladado a comisaría y puesto después a disposición del juzgado de guardia, que decretó su ingreso en prisión preventiva.
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