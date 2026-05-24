Un hombre encierra con un candado a tres compañeros de piso tras amenazarlos con una navaja en Palma

La Policía Local de Palma detuvo el pasado martes de madrugada a un hombre español de 63 años por amenazar con una navaja a sus tres compañeros de piso y encerrarlos con candados en sus habitaciones. Está acusado de delitos de coacciones, amenazas y daños leves.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Biniali. El 092 recibió un aviso sobre un incidente con arma blanca y una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) se desplazó al edificio. Al no obtener respuesta en los telefonillos, los agentes observaron cómo un hombre se asomaba por una ventana de la vivienda y les lanzaba un manojo de llaves mientras se dirigía a ellos en inglés. Los efectivos policiales utilizaron las llaves para abrir el portal y la puerta del domicilio, donde fueron recibidos por otro hombre.

Al ser interrogado, admitió que acababa de mantener una fuerte discusión con el propietario del piso por un presunto robo en su habitación. Según su relato, tres de sus compañeros de piso habían salido en defensa del propietario. Cuando este último abandonó el domicilio comenzó a aporrear con una navaja las puertas de las habitaciones donde se habían refugiado los inquilinos. Ante la negativa de las víctimas a salir, colocó candados nuevos en las puertas desde el exterior y los dejó encerrados.

El hombre permitió el acceso de los policías, quienes le requirieron las llaves para liberar a los tres afectados. Dos de las víctimas se encontraban encerradas en la habitación que compartían, mientras que la tercera estaba retenida en un cuarto individual. Los perjudicados confirmaron que se habían encerrado por miedo a las amenazas y, al intentar salir un tiempo después, se percataron de que estaban privados de libertad, motivo por el cual solicitaron la ayuda policial por teléfono.

Tras liberar a las víctimas, los agentes procedieron a la detención del hombre de 63 años. Durante la actuación, el arrestado mantuvo una actitud desafiante y manifestó ante los efectivos que la última vez había estado 14 años en prisión y que "cuando volviese, las cosas no iban a acabar así", en clara amenaza hacia sus compañeros.

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Finalmente, la Sala de Atestados instruyó las pertinentes diligencias, las cuales, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la Policía Nacional para su tramitación judicial.