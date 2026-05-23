Emergencias
Muere un hombre de 65 años al estrellarse su coche contra un muro en Santa Maria
El accidente ocurrió en el kilómetro 13,6 de la carretera vieja de Inca
Un hombre de 65 años murió ayer al estrellarse el coche que conducía contra un muro en la carretera vieja de Inca, en Santa Maria. Según las primeras pesquisas, la víctima perdió el control del automóvil, se salió de la carretera por el margen izquierdo y colisionó contra la pared. Los bomberos tuvieron que rescatar al hombre y los servicios sanitarios no pudieron más que certificar su fallecimiento, han confirmado fuentes de los servicios de emergencias. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.
El accidente se produjo poco después de las siete y cuarto de la tarde del viernes en el kilómetro 13,6 de carretera MA-13a. Varias llamadas alertaron de que un coche había impactado contra un muro y el conductor estaba atrapado en el habitáculo. Al lugar acudieron varias ambulancias, patrullas de la Policía Local de Santa Maria y de la Guardia Civil y dotaciones de los Bombers de Mallorca.
Los bomberos liberaron al hombre, que estaba en parada cardiorrespiratoria, y los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar su muerte.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cúpula del Máster de Profesorado de la UIB dimite ante la reestructuración del título
- Cómo conseguir los Bonos de Producto Local de Baleares: hasta 100 euros por persona
- El chófer que denunció a la mano derecha de Prohens asegura que sigue muy afectado psicológicamente
- El hijo de Norma Duval comparece ante la jueza en Palma por el caso Kühn y se niega a declarar
- Estas son las 18 nuevas infraestructuras sanitarias de Balears cuya construcción el Govern acelera con la declaración de especial interés estratégico
- Nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir de 2027: vetados los coches con etiqueta B
- El mercadillo de Las Dalias en Mallorca: 'Los visitantes valoran que todos los puestos son diferentes
- Fiestas de la Mare de Déu de la Salut en Palma 2026: fecha, macroconcierto y presupuesto