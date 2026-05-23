Muere un hombre de 65 años al estrellarse su coche contra un muro en Santa Maria

Un hombre de 65 años murió ayer al estrellarse el coche que conducía contra un muro en la carretera vieja de Inca, en Santa Maria. Según las primeras pesquisas, la víctima perdió el control del automóvil, se salió de la carretera por el margen izquierdo y colisionó contra la pared. Los bomberos tuvieron que rescatar al hombre y los servicios sanitarios no pudieron más que certificar su fallecimiento, han confirmado fuentes de los servicios de emergencias. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

El accidente se produjo poco después de las siete y cuarto de la tarde del viernes en el kilómetro 13,6 de carretera MA-13a. Varias llamadas alertaron de que un coche había impactado contra un muro y el conductor estaba atrapado en el habitáculo. Al lugar acudieron varias ambulancias, patrullas de la Policía Local de Santa Maria y de la Guardia Civil y dotaciones de los Bombers de Mallorca.

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Los bomberos liberaron al hombre, que estaba en parada cardiorrespiratoria, y los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar su muerte.