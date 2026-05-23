Intervienen más de 1.000 bebidas alcohólicas en dos operativos contra la venta ambulante en la Playa de Palma
La Policía Local de Palma ha intervenido más de 1.000 bebidas alcohólicas en dos operativos contra la venta ambulante desarrollados esta semana en la Playa de Palma.
El primer control se realizó entre las 21.30 y las 02.30 horas del pasado miércoles, cuando se decomisaron 875 productos, casi todos envases de bebidas alcohólicas. Según ha informado el cuerpo municipal, se levantaron 23 actas por venta ambulante de bebidas, un acta por venta de tabaco y otra a una persona que colaboraba con los vendedores avisando de la presencia policial.
Entre las 21.00 y las 02.00 horas del día siguiente se formularon 17 denuncias por venta ambulante de bebidas alcohólicas y otras dos denuncias por colaboración. Además, los agentes intervinieron un patinete eléctrico que los supuestos infractores empleaban para reponer el género de forma rápida en la vía pública.
Siguiendo los protocolos en materia de salud e higiene pública, todo el género incautado durante las dos noches del operativo fue depositado en los contenedores destinados a tal efecto para proceder a su inmediata destrucción.
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