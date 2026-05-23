Encarcelado un ladrón que destrozaba coches con una tapa de alcantarilla en Pere Garau

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre marroquí que destrozaba las ventanillas de los coches con una tapa de alcantarilla en la zona de Pere Garau para robar los efectos de valor del interior. Los agentes le imputan ocho delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y seis de estafa. El sospechoso ha ingresado en prisión por orden judicial.

El Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional detectó que, durante las últimas semanas, se habían incrementado los robos con fuerza en interior de vehículos en la barriada de Pere Garau. Los agentes recabaron más de una decena de denuncias e iniciaron una investigación. El modus operandi era siempre el mismo: el delincuente fracturaba las ventanillas de los turismos estacionados en la calle utilizando una tapa de alcantarilla y se llevaba los objetos de valor.

Varios de los denunciantes explicaron que les habían robado tarjetas bancarias con las que se realizaban compras justo después de los robos en los coches. El delincuente se había llevado gafas, dinero en efectivo, relojes, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos, ropa y documentación.

Tras analizar todos los pormenores de las denuncias, los policías pudieron identificar al autor de los robos, que tenía antecedentes por hechos similares. El pasado viernes fue detenido como presunto autor de ocho delitos de robos con fuerza y seis de estafa por utilizar tarjetas bancarias de las víctimas. El jueza de guardia decretó su ingreso provisional en prisión.

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La Policía relaciona al sospechoso con otros 13 robos cometidos con el mismo modus operandi. La investigación sigue abierta.