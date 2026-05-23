Detenida una banda que alquilaba pisos que no eran suyos en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a cuatro miembros de una banda —tres hombres y una mujer— que estafaron unos 18.000 euros a varias personas alquilando pisos que no eran suyos. Los sospechosos, de nacionalidad colombiana y española, se hacían pasar por los propietarios de viviendas turísticas para cobrar a las víctimas. Están acusados de integración en un grupo criminal, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y hurto.

La investigación, bautizada como Operación Zemtrum, ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos. A finales del mes de diciembre del año pasado se recibieron varias denuncias en las que todos los perjudicados relataban un mismo modus operandi. Los estafadores buscaban viviendas vacacionales en portales digitales de alquiler de inmuebles y los arrendaban con datos falsos por dos o tres días. Una vez que tenían acceso a la vivienda, hacían fotografías sin los objetos que pudieran identificar el inmueble y luego las usaban para publicar sus propios anuncios como si fueran los propietarios. Según explica la Policía, se aprovechaban de la desesperación de los afectados por conseguir una vivienda.

Cuando las víctimas interesadas en alquilar el piso contactaban con el anunciante, les ofrecían una visita sin compromiso ni necesidad de adelantar dinero, lo que generaba confianza entre los posibles arrendatarios. Cuando concertaban la cita, el supuesto propietario alegaba que estaba fuera de Mallorca y que de la visita se encargaría su hija. Las visitas se llevaban a cabo sin problemas.

Era entonces cuando pedían a las víctimas el pago de dos meses de fianza y un mes de alquiler. Algunos de los afectados llegaron a abonar 7.500 euros mediante transferencias. Los acusados les enviaban un contrato de alquiler para dar apariencia de legalidad. Cuando se acercaba la fecha de entrar en el inmueble, el falso propietario dejaba de responder a las llamadas o los mensajes de los perjudicados, sin entregar las llaves en la fecha pactada.

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El Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional, tras abrir varias líneas de investigación, consiguió identificar y detener a los tres hombres y a la mujer como presuntos autores de los delitos mencionados, además de hurto, ya que sustrajeron algunos objetos de una de las viviendas.