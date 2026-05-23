Un conductor se da a la fuga tras arrollar a un ciclista en Consell

La Policía Local de Consell ha conseguido localizar a un conductor que se dio a la fuga tras arrollar a un ciclista. El deportista, que sufrió lesiones leves, aportó parte de la matrícula del vehículo implicado y los agentes le imputan un delito de abandono del lugar del accidente.

Los hechos ocurrieron hace unos días en el cruce entre el Camí de Muntanya y el Camí Vell de Muro, según han explicado fuentes policiales. Un automóvil arrolló a un ciclista, que cayó al suelo y sufrió heridas en una rodilla. Tras la colisión, el conductor se marchó del lugar.

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El afectado alertó a los servicios de emergencias y facilitó a la Policía Local parte de la matrícula del vehículo implicado. Los agentes abrieron una investigación y poco después consiguieron identificar y localizar al fugitivo. Está acusado de un delito de abandono del lugar del accidente y las diligencias serán remitidas a un juzgado.