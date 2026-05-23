Seguridad vial
Un conductor se da a la fuga tras arrollar a un ciclista en Consell
La Policía Local ha logrado identificar al fugitivo, que está acusado de un delito de abandono del lugar del accidente
La Policía Local de Consell ha conseguido localizar a un conductor que se dio a la fuga tras arrollar a un ciclista. El deportista, que sufrió lesiones leves, aportó parte de la matrícula del vehículo implicado y los agentes le imputan un delito de abandono del lugar del accidente.
Los hechos ocurrieron hace unos días en el cruce entre el Camí de Muntanya y el Camí Vell de Muro, según han explicado fuentes policiales. Un automóvil arrolló a un ciclista, que cayó al suelo y sufrió heridas en una rodilla. Tras la colisión, el conductor se marchó del lugar.
El afectado alertó a los servicios de emergencias y facilitó a la Policía Local parte de la matrícula del vehículo implicado. Los agentes abrieron una investigación y poco después consiguieron identificar y localizar al fugitivo. Está acusado de un delito de abandono del lugar del accidente y las diligencias serán remitidas a un juzgado.
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