La Policía expulsa a Marruecos al peligroso delincuente de Manacor con 40 antecedentes

La Policía Nacional ha expulsado a Marruecos al peligroso delincuente de Manacor que acumulaba más de 40 antecedentes y fue capturado esta semana en Marratxí. Al hombre le constaba una orden de expulsión de la Delegación del Gobierno en Balears, ratificada y declarado firme por una sentencia contencioso administrativa. El acusado presuntamente era el jefe de un grupo organizado muy activo implicado en robos con fuerza en casas habitadas, delitos contra la seguridad vial, lesiones y robos con violencia e intimidación, delitos por los que había sido condenado nueve veces. Se trata, según la Policía, de una persona catalogada como peligrosa, que utilizaba todos los medios para evitar ser interceptado y que llegó a ser extraditado desde Bélgica hace unos años para ser puesto a disposición judicial en España por un delito de tentativa de homicidio.

El hombre ha protagonizado peligrosísimas fugas con vehículos de alta gama de controles policiales, así como diversos intentos de atropello a agentes de la autoridad de diferentes cuerpos policiales. Estuvo implicado en un accidente sufrido por una patrulla de la Policía Nacional en Manacor, tras el que un agente estuvo ingresado en la UVI más de un mes. Para no ser localizado, y dado que no tiene carné de conducir, pagaba a otras personas para que le alquilaran un vehículo de alta gama, que solía cambiar cada semana. Tampoco tenía un domicilio fijo, lo que dificultaba su localización.

El Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional inició una investigación para proceder a su localización, detención y ejecución de la expulsión del Territorio Schengen que le constaba. El hombre, como adelantó Diario de Mallorca, fue capturado el pasado lunes en Marratxí junto a otro de los integrantes de su grupo criminal, un español que actuaba como conductor pese a no tener permiso, por lo que fue detenido e imputado por un delito contra la seguridad vial.

Los agentes pudieron localizar el coche de alquiler que estaban utilizando y el Grupo Operativo de Extranjeros estableció un dispositivo de vigilancia sobre el vehículo. Los agentes extremaron las medidas de seguridad y cuando el fugitivo iba a subir al turismo fue detenido para evitar una nueva fuga.

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Debido a su peligrosidad, la Policía llevó a cabo un dispositivo especial de seguridad para su traslado hasta Madrid y de allí hasta Marruecos, en el que han participado el Grupo de Extranjeros de la Comisaría de Manacor, la Unidad de Prevención y Reacción de la Jefatura Superior de Policía de Balears y la UCER de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Ayer por la mañana se completó el mandato de la resolución administrativa de la expulsión y se ha registrado la prohibición que pesa sobre él de entrar en Territorio Schengen.