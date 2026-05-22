Piden 9,5 años de cárcel a un joven por intentar matar a un menor en un centro de acogida en Palma

La Fiscalía solicita nueve años y medio de prisión para un joven acusado de intentar matar a un menor en un centro de acogida de Palma. El acusado trató de estrangular dos veces a la víctima con la técnica del 'mataleón' y tuvo que ser reducido por dos trabajadoras y otros internos. El joven se enfrentó también a los cuatro agentes de la Policía Nacional que acudieron al recinto para detenerlo, uno de los cuales precisó asistencia médica. El ministerio público imputa al sospechoso delitos de intento de homicidio, atentado y lesiones. Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 6 de abril de 2025 en el centro tutelar y asistencial de la Fundación Natzaret, en la calle Joan Miró de Palma. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado, un joven argelino de 18 años residente en el centro, abordó a otro de los internos en uno de los baños. Insultó a su madre, lo cogió del cuello y le dio un puñetazo en el pecho. La víctima lo apartó de un empujón.

El agresor se abalanzó de nuevo sobre la víctima. Arrancó las patas de una mesa e intentó golpear al menor con una de ellas, pero el adolescente pudo detener el golpe con el brazo. Ambos forcejearon y cayeron al suelo. El proceso inmovilizó entonces a su rival con las piernas y rodeó su cuello con fuerza, estrangulándolo con una maniobra conocida como 'mataleón' para acabar con su vida, sostiene el ministerio público. El menor estuvo a punto de quedar inconsciente.

Dos trabajadoras acudieron en auxilio de la víctima y, con la ayuda de otros dos menores internos del centro. El menor se refugió entonces uno de los baños junto a una de las empleadas. El acusado empezó a patear la puerta, que acabió abriéndose. El joven volvió a forcejear con el adolescente y cayeron de nuevo al suelo en un pasillo. El agresor le hizo de nuevo la maniobra del mataleón y el menor quedó esta vez inconsciente durante unos segundos. La Fiscalía destaca que esta técnica, consistente en comprimir la zona del cuello, es "objetivamente apta" para lograr un resultado letal, ya que puede bloquear las arterias y la vía aérea, provocando la asfixia de la víctima.

La Policía Nacional, alertada del suceso por los responsables del centro envió a cuatro a agentes el lugar con urgencia. El acusado se enfrentó a ellos, lanzándoles patadas e intentando morderlos hasta que consiguieron reducirlo y detenerlo. Cuando iban a trasladarlo a comisaría, el acusado logró soltarse del brazo de unos de los agentes que lo custodiaban y e intentó tirarse por las escaleras. El policía lo sujetó para evitar que cayera y, durante el forcejeo, sufrió una contusión lumbar.

El menor agredido, por su parte, sufrió una fractura costal y diversas contusiones, de las que tuvo que ser atendido en un centro médico. También una de las trabajadoras del centro padeció lesiones leves.

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La Fiscalía imputa al joven un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que reclama ocho años de prisión, y otro de atentado a agentes de la autoridad, por el que solicita un año y medio de reclusión. También le considera autor de tres delitos leves de lesiones, por los que exige sendas multas de 360 euros. Finalmente, el ministerio público pide que indemnice con 1.500 euros al menor agredido, con 120 a la trabajadora del centro y con otros 280 al policía, así como a la Fundación Natzaret por los destrozos que causó en el centro.