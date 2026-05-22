Un incendio destruye una barredora de Emaya en el polígono de Son Morro

Un incendio ha destruido este mediodía una barredora de Emaya en el polígono de Son Morro, en Palma. El conductor ha podido salir a tiempo del vehículo y ha resultado ileso. Los bomberos han sofocado las llamas.

Los hechos han ocurrido poco después del mediodía, cuando el vehículo de limpieza recorría la zona próxima a la rotonda del Camí Salard y la carretera vieja de Sineu. Debido al parecer a un fallo eléctrico, la barredora ha empezado a arder.

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El trabajador que iba a bordo ha detectado el incendio rápidamente y, tras ponerse a salvo, ha alertado a los servicios de emergencias. Al lugar han acudido entonces efectivos de los Bombers de Palma, cuyo parque central está muy cerca del lugar. En cuestión de minutos han conseguido sofocar las llamas, que han provocado importantes daños en el vehículo municipal.