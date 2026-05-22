Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Máster Profesorado UIBChófer ProhensHijo Norma Duval caso KühnNuevas Infraestructuras SanitariasCurva Peligrosa Cala Gamba
instagramlinkedin

Delincuencia

Detenido por atracar un salón de juegos de Palma a punta de cuchillo

El sospechoso, que ha ingresado en prisión, ya había arrestado por tres asaltos con armas

El acusado, tras su detención.

El acusado, tras su detención. / POLICÍA NACIONAL

Redacción

Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen argentino como presunto autor de un atraco a punta de cuchillo en un salón de juegos. El sospechoso, que ha ingresado en prisión provisional, está acusado de un delito de robo con violencia. El hombre ya había sido detenido anteriormente por hechos similares.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició la investigación a raíz del robo cometido el pasado martes, a las seis y media de la madrugada, en un local de juego situado en el distrito de Playa de Palma. El delincuente accedió al interior del establecimiento armado con un objeto punzante y se dirigió a la empleada, a la que intimidó gritando: “El dinero, dame el dinero”. La trabajadora entró en pánico, saltó por encima de la barra y salió a la calle para pedir auxilio. El ladrón se apoderó de la recaudación y huyó del lugar.

Los investigadores lograron identificar al acusado y comprobaron que ya contaba con antecedentes. En febrero pasado fue arrestado por un atraco a un taxista a punta de cuchillo y, hace dos años, estuvo implicado en otros dos asaltos con armas contra otro taxista y un local.

Noticias relacionadas

El hombre fue finalmente detenido el pasado miércoles y el juez de guardia decretó su ingreso en prisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Palma
  • Policía Nacional
  • Prisión provisional
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo conseguir los Bonos de Producto Local de Baleares: hasta 100 euros por persona
  2. La ruina económica del descenso para el Mallorca
  3. La cúpula del Máster de Profesorado de la UIB dimite ante la reestructuración del título
  4. Una joven de 17 años, herida al tirarse al mar desde un acantilado de 30 metros en el Caló des Moro
  5. Un hombre de 58 años muere al explotar un bidón de gasolina en una finca en Pollença
  6. El popular mercadillo ibicenco de Las Dalias aterriza en Mallorca: Estas son sus artesanías y actividades
  7. Todo lo que se sabe sobre la nueva tarjeta para abrir el contenedor marrón en Palma: cómo conseguirla y cuándo será obligatoria
  8. El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo

Detenido por atracar un salón de juegos de Palma a punta de cuchillo

Detenido por atracar un salón de juegos de Palma a punta de cuchillo

Piden 9,5 años de cárcel a un joven por intentar matar a un menor en un centro de acogida en Palma

Piden 9,5 años de cárcel a un joven por intentar matar a un menor en un centro de acogida en Palma

Denuncian una oleada de robos en coches en la zona de Foners

Tres detenidos con tres kilos de hachís en el doble fondo de un coche en Calvià

Tres detenidos con tres kilos de hachís en el doble fondo de un coche en Calvià

Denunciado un conductor ebrio que volcó tras estrellarse contra dos coches en Palma

Denunciado un conductor ebrio que volcó tras estrellarse contra dos coches en Palma

Detenido por insultar y amenazar a trabajadores de una aerolínea en el aeropuerto de Palma

Detenido por insultar y amenazar a trabajadores de una aerolínea en el aeropuerto de Palma

Detenido por dar una paliza a un hombre para robarle 8.000 euros que acababa de ganar en un salón de juegos en Palma

Detenido por dar una paliza a un hombre para robarle 8.000 euros que acababa de ganar en un salón de juegos en Palma

Herido muy grave un joven de 21 años al estrellarse contra un coche cuando huía en patinete de la Policía Local de Palma

Tracking Pixel Contents