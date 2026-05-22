Delincuencia
Detenido por atracar un salón de juegos de Palma a punta de cuchillo
El sospechoso, que ha ingresado en prisión, ya había arrestado por tres asaltos con armas
Redacción
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen argentino como presunto autor de un atraco a punta de cuchillo en un salón de juegos. El sospechoso, que ha ingresado en prisión provisional, está acusado de un delito de robo con violencia. El hombre ya había sido detenido anteriormente por hechos similares.
El Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició la investigación a raíz del robo cometido el pasado martes, a las seis y media de la madrugada, en un local de juego situado en el distrito de Playa de Palma. El delincuente accedió al interior del establecimiento armado con un objeto punzante y se dirigió a la empleada, a la que intimidó gritando: “El dinero, dame el dinero”. La trabajadora entró en pánico, saltó por encima de la barra y salió a la calle para pedir auxilio. El ladrón se apoderó de la recaudación y huyó del lugar.
Los investigadores lograron identificar al acusado y comprobaron que ya contaba con antecedentes. En febrero pasado fue arrestado por un atraco a un taxista a punta de cuchillo y, hace dos años, estuvo implicado en otros dos asaltos con armas contra otro taxista y un local.
El hombre fue finalmente detenido el pasado miércoles y el juez de guardia decretó su ingreso en prisión.
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