Investigación
Detenida en Palma una mujer acusada de asesinar a un hombre en Francia en 2024
La sospechosa habría participado en el crimen, cometido al parecer durante un atraco, junto a otra persona que ya fue arrestada
La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer acusada de asesinar a puñaladas a un hombre en Francia en 2024. Sobre la sospechosa, que ha sido puesta ya a disposición de la Audiencia Nacional para decidir sobre su extradición, pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
Según ha informado hoy la Policía, el arresto es fruto de una investigación de las autoridades francesas sobre el asesinato de un hombre que murió tras recibir varias puñaladas a manos de dos personas. Un hombre supuestamente implicado en el crimen ya fue arrestado meses atrás. Las pesquisas revelaron que en el homicidio estaba implicada una mujer, que habría asestado dos cuchilladas a la víctima. Esta sospechosa no pudo ser localizada en Francia y se emitió una OEDE por delitos de asesinato, robo y estafa, ya que habría utilizado la tarjeta de la víctima tras el crimen.
El Grupo de Delincuencia Internacional de la Policía Nacional de Palma inició las pesquisas y los agentes lograron averiguar que la fugitiva se encontraba en Mallorca. Tras establecer un operativo, consiguieron localizar y detener a la mujer el pasado jueves por la tarde.
La sospechosa ha sido puesta hoy a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de que se resuelva su extradición.
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