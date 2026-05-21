Narcotráfico
Tres detenidos con tres kilos de hachís en el doble fondo de un coche en Calvià
La Policía Local interceptó el vehículo al detectar una maniobra sospechosa en Illetes
Redacción
La Guardia Civil y la Policía Local de Calvià han detenido a tres jóvenes que llevaban más de tres kilos de hachís, 50 gramos de tusi y 15.000 euros en efectivo en el doble fondo de un coche. Los agentes interceptaron al vehículo al detectar una maniobra sospechosa. Están acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado martes. Agentes de la Policía Local observaron un turismo que realizó una maniobra sospechosa en la zona de Illetes, por lo que le dieron el alto e identificaron a sus ocupantes. Eran tres jóvenes sudamericanos de 25 y 26 años, que se mostraron muy nerviosos. Los policías decidieron realizar una inspección al vehículo, en el que encontraron restos de sustancias estupefacientes. Bajo una de las alfombrillas del conductor descubrieron una "caleta" perfectamente acondicionada y con un complejo sistema de apertura.
Tuvieron que forzar la trampilla para acceder al doble fondo y en el interior hallaron más de tres kilos de hachís, unos 15.000 euros en efectivo y casi cincuenta gramos de tusi. Los tres hombres fueron detenidos y traspasados a la Guardia Civil de Calvià para continuar con las investigaciones. Los agentes lograron averiguar que los sospechosos habían escondido la droga en el doble fondo en la provincia de Barcelona, donde embarcaron en un ferry el pasado 14 de mayo para viajar a Mallorca.
Habían estado alojados en varios hoteles de Magaluf, mientras distribuían las drogas a otras personas. El juez de guardia decretó su ingreso en prisión preventiva. La investigación no se da por finalizada ya que no se descarta la implicación de más personas.
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