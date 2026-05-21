Detenido por insultar y amenazar a trabajadores de una aerolínea en el aeropuerto de Palma

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre de origen italiano como presunto autor de un delito de desórdenes públicos, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad en el aeropuerto de Palma.

Sobre las ocho de la mañana del pasado jueves, la Policía Nacional recibió una llamada por parte del Servicio de Seguridad Privada del aeropuerto en la que alertaban de que un hombre estaba discutiendo con el personal de facturación, a los que había llegado a amenazar. El hombre mostraba una actitud beligerante hacia los demás usuarios, lo que desembocó en un fuerte altercado.

Los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional del aeropuerto se dirigieron hacia el mostrador donde se encontraba el acusado, observando a su llegada cómo, efectivamente, el hombre estaba muy alterado, profiriendo amenazas e insultos contra los trabajadores y usuarios del aeropuerto, además de golpear el mobiliario.

Los agentes intercedieron entre el varón y los trabajadores, ordenando al hombre que depusiera su actitud y se identificara, desoyendo este las órdenes de los agentes. El hombre continuó con su proceder, golpeando sin parar el mostrador de facturación e intentando agredir a los trabajadores.

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Tras los hechos descritos, dada la actitud agresiva y alterada que manifestaba el hombre y la desobediencia activa que mostraba, los agentes procedieron a contenerlo, siendo informado en ese momento de los motivos de su detención como presunto autor de un delito de alteración del orden público y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.