Delincuencia
Detenido por dar una paliza a un hombre para robarle 8.000 euros que acababa de ganar en un salón de juegos en Palma
La víctima fue abordada por tres hombres, que le golpearon para quitarle el dinero y le causaron graves lesiones
Redacción
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por dar una paliza a otro para robarle los 8.000 euros que acababa de ganar en un salón de juegos en Palma. El sospechoso actuó junto a dos compinches que están siendo buscados. La víctima sufrió graves lesiones y tuvo que recibir asistencia médica.
Los hechos ocurrieron a principios de abril. La víctima denunció ante la Policía Nacional que había ganado 8.000 euros en un salón de juegos y que fue abordado por tres hombres cuando iba a ingresar dinero en el banco. Los asaltantes empezaron a golpearle en la cara con un objeto contundente y le robaron la cartera con el dinero, el móvil y documentación.
Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro iniciaron en ese momento una investigación para localizar a los agresores. Tras varias pesquisas, pudieron identificar al hombre que, presuntamente, habría golpeado a la víctima y le habría fracturado el pómulo y la nariz, además de provocarle una contusión ocular.
Los policías pusieron en busca y captura al hombre, que se encontraba en paradero desconocido. El pasado viernes, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) pudieron localizar al joven en Son Gotleu. Fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia. La investigación sigue abierta por parte del Distrito Centro para localizar a los otros dos asaltantes.
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