Delincuencia
Denuncian una oleada de robos en coches en la zona de Foners
En las últimas semanas se han producido numerosos hurtos de madrugada
Redacción
Vecinos de la barriada de Foners han denunciado una oleada de robos en vehículos cometidos durante las últimas semanas. Los delincuentes destrozan las lunas de los automóviles para apoderarse de los efectos de valor que haya en el interior, provocando así importantes daños materiales.
Según explican residentes de la zona, los robos se producen a diario, siempre de madrugada y aprovechando que se trata de calles poco transitadas. De hecho, algunos conductores han optado por dejar sus vehículos abiertos al estacionarlos para evitar que los ladrones provoquen destrozos en las ventanillas. La Policía Nacional ha recibido numerosas denuncias por este tipo de hechos cometidos en las calles próximas a Foners y el parque de ses Veles.
Ante esta situación, los vecinos están estudiando adoptar medidas de vigilancia por su cuenta para tratar de atajar esta sucesión de robos.
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