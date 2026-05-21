Denunciado un conductor ebrio que volcó tras estrellarse contra dos coches en Palma

La Policía Local de Palma intervino el pasado domingo, poco antes de las cinco de la madrugada, en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido a la altura del número 336 de la avenida de Joan Miró. La UVAC (Unidad de Vehículos de Accidentes) realizó las diligencias preventivas del siniestro, en el cual un turismo acabó volcado sobre la vía tras colisionar contra otros dos vehículos.

Según la inspección ocular y la investigación, el turismo, conducido por un hombre de nacionalidad italiana de 25 años, circulaba en dirección a Calvià. Colisionó de forma lateral contra un coche que estaba aparcado. A causa de este impacto, perdió el control de su vehículo y acabó chocando contra un segundo turismo estacionado en la zona.

Noticias relacionadas

El vehículo del acusado acabó volcado de manera transversal, cortando de forma completa los dos carriles de circulación de la calzada. Al ser sometido a las pruebas de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,51 miligramos por litro de aire espirado. Ante estos resultados, los policías denunciaron al conductor por la vía administrativa.