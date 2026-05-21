Denunciado un conductor ebrio que volcó tras estrellarse contra dos coches en Palma
Redacción
La Policía Local de Palma intervino el pasado domingo, poco antes de las cinco de la madrugada, en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido a la altura del número 336 de la avenida de Joan Miró. La UVAC (Unidad de Vehículos de Accidentes) realizó las diligencias preventivas del siniestro, en el cual un turismo acabó volcado sobre la vía tras colisionar contra otros dos vehículos.
Según la inspección ocular y la investigación, el turismo, conducido por un hombre de nacionalidad italiana de 25 años, circulaba en dirección a Calvià. Colisionó de forma lateral contra un coche que estaba aparcado. A causa de este impacto, perdió el control de su vehículo y acabó chocando contra un segundo turismo estacionado en la zona.
El vehículo del acusado acabó volcado de manera transversal, cortando de forma completa los dos carriles de circulación de la calzada. Al ser sometido a las pruebas de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,51 miligramos por litro de aire espirado. Ante estos resultados, los policías denunciaron al conductor por la vía administrativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo
- Un hombre de 58 años muere al explotar un bidón de gasolina en una finca en Pollença
- El popular mercadillo ibicenco de Las Dalias aterriza en Mallorca: Estas son sus artesanías y actividades
- La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Aquí evitamos que los guiris nos atropellen”
- Un constructor acusado de una estafa inmobiliaria en Mallorca: “No fue mi intención arruinar la vida de nadie”
- Palma acoge la primera apertura de Saigu en Mallorca, la marca de maquillajes que arrasa entre las celebridades españolas
- Una joven de 17 años, herida al tirarse al mar desde un acantilado de 30 metros en el Caló des Moro
- Una sentencia obliga a Cort a anular la clasificación como suelo rústico de una parcela de 36.000 metros cuadrados en Palma