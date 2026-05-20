Prisión para el traficante que disparó varias veces en una caseta de Son Banya

El hombre detenido por realizar varios dispararos en una caseta dedicada a la venta de droga en el poblado de Son Banya ingresó ayer en prisión por orden judicial. El sospechoso tiene abierto otro proceso judicial por su implicación en un accidente de tráfico mortal ocurrido en octubre pasado en las inmediaciones del poblado y hace apenas dos semanas fue arrestado durante un operativo antidroga.

El sospechoso fue arrestado el martes por la mañana por la Policía Nacional. Agentes del Grupo I de Estupefacientes estaban realizando una vigilancia cuando oyeron disparos procedentes de una de las casetas. De allí salió un hombre que se subió a coche y trató de huir. Durante la fuga arrojó por la ventanilla un táper que contenía una pistola, un cañón de otra arma de fuego y dos cargadores envueltos en plástico. En el interior del vehículo hallaron 2.100 euros en efectivo.

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Tras arrestar al acusado, encontraron en la caseta una catana, dos bolsas que contenían cocaína y marihuana, y otros 240 euros. El hombre fue detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, ya que tenía retirado el carné de conducir por su implicación en un accidente de tráfico mortal ocurrido en octubre de 2025 en las inmediaciones de Son Banya.