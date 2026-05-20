La Policía Local de Palma interviene otro ciclomotor "disfrazado" de bici eléctrica
Los agentes han confirmado que muchos repartidores circulan por carriles bicis con motos camufladas y sin haberse sacado el carné
Redacción
No son bicicletas eléctricas, son ciclomotores. Y por lo tanto, no pueden circular por los carriles bici y los conductores tienen que tener el carné. La Policía Local de Palma ha interceptado otro de estos vehículos, ciclomotores "disfrazados" de bicicletas y ha investigado a su conductor, un joven de nacionalidad india, por conducir sin permiso. Durante las últimas semanas han sido varias las falsas bicis eléctricas detectadas en las calles de la ciudad.
El último caso se ha dado el pasado jueves, poco antes de las nueve de la noche, cuando una patrulla del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) de la Policía Local se fijó en un joven que iba en lo que parecía ser una bicicleta eléctrica por la calle Ramon Picó i Campamar. Pero el vehículo subía una pronunciada rampa a una velocidad anormalmente alta sin hacer uso de los pedales en ningún momento. Los agentes le dieron el alto a la altura de la calle Francesc Martí y examinaron el vehículo.
Los policías sospecharon que no se trataba de una bicicleta eléctrica, sino que tenía las características técnicas de un ciclomotor. Al pedirle la documentación al conductor, un joven de nacionalidad india de 23 años, admitió que no tenía ningún tipo de licencia o permiso de conducir, lo que fue corroborado posteriormente al consultar la base de datos de la DGT.
El vehículo fue retirado al depósito municipal y la Sala de Atestados de la Policía encargó un informe a la División de Seguridad Vial. Los técnicos concluyeron que el vehículo tenía las características de un ciclomotor, por lo que el conductor precisaba una licencia de la clase AM.
Una vez concluido el informe, el conductor fue citado en dependencias policiales, donde se le informó de que estaba investigado por un delito contra la seguridad vial. El atestado fue enviado al juzgado.
A lo largo de las últimas semanas la Policía Local ha intervenido en varios casos similares, de vehículos que aparentan ser bicicletas asistidas pero que realmente son ciclomotores.
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