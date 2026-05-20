La Policía captura en Marratxí a un peligroso delincuente para expulsarle del país

La Policía Nacional capturó el lunes en Marratxí a un ciudadano marroquí, considerado el delincuente más peligroso de Manacor, para llevar a cabo su expulsión del territorio español. Este individuo acumula numeroso antecedentes por robos delitos violentos y se le vinculó a una fuga en mayo de 2025 en la que estuvieron a punto de atropellar a varios policías de Capdepera y a otra en diciembre, en la que dos policías nacionales resultaron heridos durante la persecución. El hombre tenía abierto un expediente que se ha resuelto con su expulsión del país, y la Policía le buscaba desde hace días para hacerlo efectivo. El lunes por la tarde fue finalmente localizado en Marratxí y los agentes le capturaron pese a que se resistió violentamente. Junto a él fue detenido su acompañante, un español, por atentado y por conducir sin carné.

Yasine B., de unos treinta años, acumula un largo historial delictivo, sobre todo en Manacor, donde está considerado uno de los delincuentes más peligrosos. Ha sido detenido y condenado por asaltos violentos en domicilios, aunque también se le imputan otros delitos. Sin embargo, en los últimos meses cobró especial notoriedad por su supuesta implicación en varias fugas .

En mayo de 2025 presuntamente iba en un coche con otros cómplices tras cometer una serie de robos violentos en casas, cuando fue interceptado en un control de la Policía Local de Capdepera. Los delincuentes no obedecieron las órdenes de detenerse y estuvieron a punto de atropellar a dos agentes, que llegaron a disparar contra el coche. Los sospechosos huyeron, lo que motivó una gran movilización policial, hasta que fueron arrestados a lo largo de los meses que siguieron, aunque la causa contra Yasine fue archivada.

En diciembre del año pasado el mismo hombre habría estado implicado en otra peligrosa huida en Manacor. Una patrulla de la Policía Nacional, que iba detrás suyo por una serie de robos en domicilios que había provocado una gran alarma social en la ciudad, le localizó cuando circulaba en coche por las proximidades de Porto Cristo.

El delincuente se dio a la fuga a toda velocidad, perseguido por los agentes. Durante la huida el coche patrulla sufrió un accidente y se estrelló contra un muro. Dos policías sufrieron heridas y el sospechoso escapó.

El pasado mes de enero Yasine habría estado también implicado en un accidente de tráfico en la carretera de Palma a Manacor, a la altura de Son Gual. El coche en el que viajaban cinco hombres se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana. Cuando llegaron las ambulancias y la Guardia Civil, todos se habían marchado dejando el coche abandonado, pese a los indicios de que había heridos.

El hombre es de nacionalidad marroquí, por lo que las repetidas detenciones se tradujeron en un expediente de expulsión en España, que finalmente se ha resuelto afirmativamente. La Policía Nacional de Manacor llevaba días buscándole para poder ejecutar su expulsión.

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Los agentes siguieron su pista hasta Marratxí, conscientes de que si le abordaban yendo en coche volvería a intentar fugarse. Finalmente, el lunes por la tarde fue interceptado al salir del vehículo. El hombre fue arrestado pese a que opuso una violenta resistencia y trasladado a comisaría.