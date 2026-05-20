Un muerto al explotar un bidón de gasolina en una finca en Pollença

Una persona ha muerto esta tarde al explotar un bidón de gasolina en una finca en Pollença. Según las primeras informaciones, la víctima estaba manipulando una sierra radial cuando se ha producido la deflagración. Ha sufrido quemaduras y heridas muy graves en la cabeza y los efectivos sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

Los hechos, según ha informado el Ib-Salut, han ocurrido hacia las dos y media de la tarde en la zona de la torre d'Ariant. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de que se había producido un grave accidente. La víctima estaba inconsciente pero respiraba y el 061 ha movilizado tres ambulancias y un helicóptero medicalizado.

Cuando han llegado al lugar del suceso, los efectivos sanitarios han comprobado que la víctima presentaba heridas muy graves en la cabeza y quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas. Estaba ya en parada cardiorrespiratoria y los médicos han comprobado que sus lesiones eran incompatibles con la vida. No han podido más que certificar su muerte.

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Patrullas de la Policía Local de Pollença y de la Guardia Civil, que ha asumido la investigación, se han desplazado también al lugar del siniestro. Las primeras pesquisas apuntan a que la víctima estaba trabajando con una sierra radial y una chispa ha alcanzado a un bidón de gasolina, que ha explotado.