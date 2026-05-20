Emergencias
Una joven de 17 años, herida al tirarse al mar desde un acantilado de 30 metros en el Caló des Moro
La víctima ha sufrido lesiones en la espalda y ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Inca
Redacción
Una joven de 17 años ha resultado herida esta tarde al tirarse al mar desde un acantilado de 30 metros en el Caló des Moro, en Santanyí. La víctima ha sufrido lesiones en la espalda, aunque no parece que presente daños medulares. Los equipos de emergencias han optado por evacuarla en helicóptero al hospital de Inca.
Los hechos han ocurrido al filo de las cuatro de la tarde, ha informado el 061. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias y al lugar se ha desplazado una ambulancia del Ib-Salut. Los efectivos sanitarios han estabilizado e inmovilizado a la chica, que estaba consciente y se quejaba de fuertes dolores en la espalda pero podía mover las piernas.
Para agilizar su evacuación, se ha solicitado la colaboración de los Bombers de Mallorca, que han movilizado a su helicóptero -La Milana- para trasladar a la chica al hospital de Inca. Allí será sometida a varias pruebas para conocer el alcance exacto de sus lesiones.
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