Herido muy grave un joven de 21 años al estrellarse contra un coche cuando huía en patinete de la Policía Local de Palma
El acusado no llevaba casco ni chaleco y el vehículo estaba modificado para llegar a casi 100 kilómetros por hora
Los agentes han reanimado a la víctima, que ha sido trasladada en estado crítico a Son Espases
Redacción
Un joven de 21 años ha resultado herido muy grave al estrellarse contra un coche aparcado cuando huía de la Policía en el Paseo Mallorca, en Palma. La víctima ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y ha tenido que ser reanimado antes de ser trasladado a Son Espases en estado crítico. Los agentes han comprobado que no llevaba casco ni chaleco y que el vehículo estaba modificado para alcanzar casi 100 kilómetros por hora.
Los hechos, según ha informado la Policía Local, han ocurrido hacia las 12 del mediodía. Agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) estaban realizado un control. Durante el operativo, han dado el alto a un joven que circulaba en patinete sin casco ni chaleco. En lugar de detenerse, ha acelerado "de forma temeraria para intentar esquivar a la patrulla", señala la Policía.
Durante la huida, el joven ha perdido el control del patinete y se ha estrellado a gran velocidad contra un coche que estaba aparcado. La víctima ha salido despedida y se ha golpeado la cabeza contra el asfalto. Los policías han comprobado que estaba en parada cardiorrespiratoria y le han practicado maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. El joven ha sido evacuado a Son Espases en estado muy grave.
La Policía Local, que ha abierto una investigación, ha comprobado que el patinete, que según la legislación no puede superar los 25 kilómetros por hora, había sido modificado y podía alcanzar los 96 kilómetros por hora.
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