La Guardia Civil refuerza la vigilancia sobre los motoristas ante el repunte de accidentes

La Guardia Civil de Tráfico reforzará la vigilancia sobre los motoristas para tratar de frenar la siniestralidad de cara a los meses de verano, cuando salen a la carretera más usuarios de las dos ruedas. Este plan especial comenzó el pasado fin de semana, con la celebración de la "50 Volta Internacional a Mallorca", un evento en el que participaron 8.000 motoristas y en la que los agentes impusieron más de 200 multas. Los controles se centrarán en las carreteras que concentran más tráfico de motocicletas, como la de la Serra, donde ya se han registrado quejas por ruidos y maniobras arriesgadas.

Desde la Guardia Civil informan que el refuerzo de la vigilancia sobre los motoristas tiene como objetivo frenar la elevada siniestralidad de este colectivo, sobre todo ante el incremento de vehículos que registran las carreteras de la isla durante la temporada alta turística. Esta iniciativa tiene en cuenta que los usuarios de motos y ciclomotores son uno de los grupos más vulnerables, con un riesgo muy superior de sufrir heridas graves en caso de accidente.

La cifra de usuarios de motos ha crecido además notablemente en los últimos años, lo que ha tenido aparejado un incremento en la siniestralidad. De hecho, la mayor parte de las víctimas mortales que se registran cada año en las carreteras de Baleares son motoristas. Suponen más de 40% del total de fallecidos, aunque el porcentaje de motos en circulación es mucho menor que el de turismos.

El dispositivo especial desplegará una mayor cantidad de agentes de Tráfico en las carreteras más frecuentadas por los motoristas, como la Ma-10, la carretera de la Serra de Tramuntana, donde este fin de semana se han registrado quejas de usuarios por la gran cantidad de grupos de motoristas que, en algunos casos, realizaban maniobras imprudentes. Estas vigilancias se llevarán a cabo especialmente en fines de semana y en las franjas horarias más utilizadas por este colectivo.

Los agentes vigilarán de forma estricta los elementos básicos de seguridad como el uso correcto del casco, el respeto a los límites de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios y la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Un guardia civil utiliza un dron para controlar la circulación en una carretera de la isla. / Guardia Civil

La campaña empezó el pasado fin de semana, coincidiendo con la "50 Volta Internacional a Mallorca", en la que participaron unos 8.000 motoristas. Durante este despliegue especial los agentes de la Guardia Civil controlaron un millar de motos e impusieron más de 200 denuncias.

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La Guardia Civil ha lanzado una serie de recomendaciones para incrementar la seguridad del colectivo. Entre ellas, la obligatoriedad de usar equipamiento protector homologado, y advierte del grave riesgo que supone circular en camiseta, pantalón corto o chanclas en caso de caída. También recomienda a los motoristas practicar una "conducción defensiva" para anticiparse a posibles maniobras irregulares de otros conductores e incrementar la distancia de seguridad, no invadir nunca el carril contrario en las curvas y mantener la máxima atención en la carretera.