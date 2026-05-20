Detenido en Inca por intentar apuñalar a un hombre en plena calle
Agentes de la Policía Local que realizaban un servicio de vigilancia presenciaron la escena y redujeron al agresor
Redacción
Agentes de la Policía Local de Inca que estaban realizando un servicio de vigilancia en la plaza Llibertat sorprendieron ayer por la tarde a un hombre cuando trataba de apuñalar a otro. Los policías lograron que el presunto agresor arrojara el arma y le redujeron, pese a que opuso resistencia.
El incidente, según informan fuentes policiales, ocurrió sobre las ocho de la tarde de ayer. Agentes de la Unitat de Prevenció de la Policía Local estaban realizando un servicio de vigilancia en la plaza Llibertat cuando han visto un altercado. Dos personas se han puesto a discutir en plena calle y uno de ellos ha sacado un cuchillo con el que se disponía a apuñalar al otro.
Los policías han ido corriendo hacia ellos mientras conminaban al agresor a que arrojara el arma blanca. Finalmente el hombre ha tirado el cuchillo y los agentes le han detenido, pese a que ha opuesto una fuerte resistencia.
El arrestado presentaba un golpe en el ojo, y parece ser que los dos implicados ya habían tenido alguna pelea anterior. El hombre, un marroquí de 32 años, quedó detenido por un intento de homicidio.
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