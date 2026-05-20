Condenados dos hermanos por una agresión sexual a una joven discapacitada en Inca

Dos hermanos de 22 y 23 años fueron condenados ayer por una agresión sexual a una joven discapacitada en Inca. Los acusados reconocieron en el juicio, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que llevaron a la víctima a una habitación y abusaron sexualmente de ella, causándole además lesiones leves. Uno de los procesados aceptó una condena de seis meses de prisión al apreciarse una eximente incompleta de anomalía psíquica, ya que también tiene reconocida una discapacidad. El otro acató un año de cárcel. A ambos se les aplicó también la atenuante de haber consumido alcohol cuando cometieron los hechos. Deberán indemnizar a la víctima con 4.350 euros por las lesiones y los daños morales.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 10 de septiembre de 2023 en un domicilio de Inca donde los dos acusados estaban a solas con la joven, tutelada por el IMAS y con una discapacidad intelectual reconocida. Los tres estuvieron bebiendo y en un momento dado llevaron a la chica a una de las habitaciones. La tiraron sobre la cama, la agarraron de los brazos y empezaron a darle besos y mordiscos y a manosearla por todo el cuerpo.

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La víctima denunció lo ocurrido y los dos hermanos fueron imputados. La Fiscalía les acusó de un delito de agresión sexual con violencia e intimidación y reclamó inicialmente sendas condenas de cuatro años de prisión. En el juicio celebrado ayer compareció un forense que acreditó la discapacidad que sufre uno de los procesados. Las partes alcanzaron finalmente un acuerdo de conformidad y las penas quedaron fijadas en seis meses y un año de prisión, que además quedan en suspenso.