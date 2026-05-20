Dos coches chocan en la Avenida de México de Palma
Los vehículos han sufrido grandes daños materiales, aunque en principio no hay heridos de consideración
Redacción
Palma
Dos coches han sufrido grandes desperfectos esta tarde al chocar en un cruce regulado por semáforo en la Avenida de México de Palma. En el siniestro no se han producido heridos de consideración.
El accidente ha ocurrido poco antes de las siete de la tarde, en uno de los cruces regulados por semáforo en la Avenida de México. Los coches siniestrados han quedado en medio de la vía y están a la espera de ser retirados por una grúa.
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