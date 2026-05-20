Cae una banda de ladrones profesionales tras desvalijar doce domicilios en Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos georgianos y tiene identificados a otros dos, presuntos miembros de una banda de ladrones altamente especializados que en los últimos meses habría desvalijado doce domicilios en Palma. Se trata de un grupo itinerante, que viaja de ciudad en ciudad y se marcha tras cometer una serie de robos, y que se alojaba en hoteles como si fueran turistas. Vigilan las casas y colocan finos hilos de pegamento en la parte baja de las puertas para confirmar que no hay nadie, y utilizan herramientas de precisión para forzar las cerraduras.

Los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional llevaban meses siguiendo la pista de una banda de ladrones que utilizaba técnicas muy avanzadas para forzar las cerraduras, de manera que conseguían abrir las puertas sin causar ningún daño. La investigación comenzó el pasado mes de febrero, cuando la Policía Nacional recibió las primeras denuncias. Las inspecciones de los investigadores permitieron confirmar que se trataba de una misma banda, altamente profesional. Los ladrones seleccionaban cuidadosamente las viviendas antes de perpetrar los robos. Actuaban siempre en horario diurno, tras realizar vigilancias y asegurarse de que los moradores habían salido. Y marcaban los objetivos colocando finos hilos de pegamento en la parte baja de las puertas, descartar que alguien hubiera entrado. Luego abrían las puertas con sofisticadas herramientas de cerrajería, que no dejaban ninguna huella del forzamiento.

Hilos de pegamento detectados en una puerta que los ladrones habían marcado. / CNP

Los ladrones actuaban siempre en parejas. Solo uno entraba en la casa y otro permanecía en el exterior, vigilando y en contacto permanente con su cómplice para avisarle en caso de que llegasen los moradores o la Policía. Se llevaban el dinero, las joyas y los objetos de valor que encontraban, y abandonaban el domicilio sin dejar apenas rastro de su presencia.

Todas estas características comunes llevaron a los investigadores a concluir que se trataba de un grupo de ladrones profesionales itinerante que se había instalado poco tiempo antes en Palma, y que intentaría marcharse antes de ser localizados. Empezó una carrera contrarreloj. Los agentes del Grupo de Robos comprobaron que los presuntos miembros de la banda alquilaban vehículos con documentación falsa, que utilizaban para moverse por toda la isla en busca de sus objetivos. Se alojaban en hoteles y simulaban ser turistas. Se deshacían rápidamente de las joyas y los objetos de valor que robaban enviándolos mediante paquetería a sus cómplices en el extranjero.

Los policías realizaron una serie de dispositivos especiales de vigilancia y finalmente arrestaron a dos de los presuntos ladrones, entre ellos el que está considerado el cabecilla de la banda, justo después de perpetrar un robo. Los agentes examinaron el vehículo con el que se movían y ocultos en su interior encontraron ocho herramientas que funcionaban como llaves maestras, que les permitían abrir cualquier cerradura, así como otros instrumentos y dinero.

Posteriormente se llevó a cabo un registro en la habitación del hotel en el que se alojaban. Allí aparecieron más herramientas utilizadas para la apertura de puertas, 6.000 euros en efectivo, diversas joyas, teléfonos móviles y otros objetos presuntamente sustraídos. Los dos sospechosos, de nacionalidad georgiana, quedaron detenidos, mientras que la Policía tiene identificados a otros dos cómplices, y esperan arrestarles en breve.

La Policía les considera responsables de al menos doce robos en domicilios durante los últimos meses. Actuaron prácticamente en toda Palma, desde el centro a las barriadas de Bons Aires, Son Dameto, Son Oliva, es Coll den Rabassa o El Terreno. Los investigadores sospechan que podrían haber perpetrado robos en localidades de la Part Forana, por lo que la cifra de delitos que se les imputa podría aumentar.

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Los dos arrestados fueron puestos a disposición judicial la pasada semana y quedaron en libertad con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.