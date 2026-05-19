Policías salvan a una joven a punto de tirarse de un séptimo piso en Son Gotleu, en Palma

Varios agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a una joven de unos 25 años que estaba a punto de arrojarse desde un séptimo piso de altura en la barriada palmesana de Son Gotleu tras una fuerte discusión con su madre. La chica estaba en una situación muy precaria, en un tejadillo de uralita junto a la ventana. Los policías estuvieron dialogando con ella por espacio de unos diez minutos hasta que consiguieron agarrarla y meterla dentro del piso. La escena fue vista por numerosos testigos desde el exterior, que aplaudieron a los agentes cuando cogieron a la joven.

El incidente ha ocurrido esta mañana, sobre las diez. Al parecer una mujer había solicitado la presencia policial porque su hija estaba muy agresiva y tenía miedo. Varias dotaciones han acudido al domicilio, un séptimo piso en la calle Tomàs Rul·, en la barriada de Son Gotleu, en Palma. Cuando los policías estaban en la puerta han oído una discusión, y luego la madre les ha pedido ayuda a gritos. Los agentes han irrumpido pensando que se había producido una agresión, pero cuando han entrado en la casa se han encontrado con que la madre estaba sola y les señalaba la ventana. Su hija estaba en el exterior, sobre un pequeño tejadillo de uralita, y amenazaba con arrojarse al vacío.

Los agentes se han asomado a la ventana y han tratado de tranquilizar a la joven, conscientes de que cualquier acción brusca podría provocar que cayera desde un séptimo piso. Durante cerca de diez minutos han dialogado con ella, hasta que se ha acercado, la han agarrado y la han vuelto a meter dentro del piso.

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La escena ha sido vista desde la calle por numerosos testigos, que han roto a aplaudir cuando han visto que salvaban a la chica. La mujer ha sido posteriormente atendida por la dotación de una ambulancia, que la ha trasladado al hospital de Son Espases, donde ha quedado en observación en el departamento de Psiquiatría.