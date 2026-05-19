Un motorista que huía de la Policía Local de Palma embiste a un agente y está a punto de arrollar a dos familias

Un joven español de 23 años que trató de huir de la Policía Local de Palma en una moto sin matrícula provocó situaciones de alto riesgo, circulando a 120 kilómetros por hora en caminos vecinales. El individuo estuvo a punto de atropellar a dos familias con niños pequeños y embistió a un motorista de la Policía Local que se había colocado a su lado. Tras caer de su vehículo, trató de arrebatarle un ciclomotor a un joven que se había detenido al ver el accidente, y se enfrentó a golpes a los agentes antes de ser reducido.

Según informa la Policía Local de Palma, los hechos ocurrieron el pasado domingo a las ocho y cuarto de la noche. Una patrulla del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) acudió a la carretera de Manacor después de que el 092 recibiera avisos sobre posibles carreras ilegales. Los agentes vieron a un motorista sin casco que circulaba a gran velocidad y realizaba maniobras temerarias.

Al ver a los policías, el motorista emprendió la huida hacia el Camí de sa Milana perseguido por los policías, que llevaban las sirenas y los luminosos activados. A la altura de un parque estuvo a punto de atropellar a dos familias con niños pequeños, que tuvieron que esquivarle. Durante su fuga en dirección a Son Banya alcanzó los 120 kilómetros por hora, adelantó a varios coches rebasando la línea continua y embistió intencionadamente a uno de los motoristas de la Policía que se había puesto a su lado. El agente cayó al suelo y resultó herido, mientras que su moto sufrió grandes daños materiales.

Poco después el fugitivo perdió el control y cayó al suelo, pero se levantó rápidamente y trató de seguir huyendo a pie. Fue hacia un joven con un ciclomotor que se había detenido al ver el accidente e intentó quitarle por la fuerza su vehículo, aunque no lo logró. Finalmente fue interceptado por los policías y detenido, aunque opuso una fuerte resistencia, con codazos y patadas.

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Tras su detención, los policías comprobaron que no tenía carné de conducir, mientras que su moto carecía de matrícula y de seguro. El joven fue trasladado a un hospital para recibir asistencia por las lesiones sufridas en la caída, al igual que el agente, que tenía múltiples contusiones. Quedó detenido por conducción temeraria, atentado resistencia grave, conducir sin carné e intento de hurto de vehículo. Su moto fue retirada al depósito municipal.