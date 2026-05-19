Juicio a un hombre por violaciones y malos tratos a sus tres hijos en Palma

La Audiencia Provincial juzga esta semana a un hombre acusado de violaciones y malos tratos continuados a su hijo y a las dos hijas de su pareja en Palma durante tres años. La Fiscalía sostiene el procesado sometió a los niños, que tenían 5, 8 y 11 años bajo un "clima de terror", le imputa ocho delitos y solicita para él penas que suman 39 años de prisión. La vista oral comenzó ayer y se celebra a puerta cerrada. El sospechoso declarará en último lugar y previsiblemente negará todas las acusaciones. Su abogado planteó ayer una atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso ha tardado seis años en llegar a juicio, y ha consignado 25.000 euros a cuenta de las hipotéticas indemnizaciones pese a dejar claro que ello no supone un reconocimiento de los hechos.

La Fiscalía y la acusación particular sostienen que los hechos ocurrieron entre noviembre de 2016 y junio de 2019. En sus escritos de acusación, narran que el procesado, de 49 años, sometió a agresiones, insultos y amenazas a su pareja -hechos por los que hay abierto otro proceso- que hacía presenciar a los tres menores. El sospechoso, detallan, se masturbaba ante los niños y colocó una videocámara en el cuarto de baño de la vivienda familiar, con la que grababa a una de las víctimas en la ducha y veía luego los vídeos con ella.

Las acusaciones señalan también que el hombre sometió a las dos niñas, hijas de su pareja, a violaciones, tocamientos y otras prácticas sexuales durante esos años. Con su hijo, añaden, veía películas de contenido pornográfico de manera habitual. Los tres menores vivían atemorizados por el comportamiento violento del acusado, que daba golpes y tiraba los muebles de la casa y orinaba en el fregadero.

Según la Fiscalía, las víctimas presentan importantes secuelas psíquicas por estos hechos, que califica como delitos de maltrato psíquico habitual, utilización de menor para la elaboración de material pornográfico, abuso sexual con penetración, determinación a menor a presenciar abusos sexuales y exhibición de material pornográfico. Además de las penas de prisión, solicita indemnizaciones de 18.000, 24.000 y 30.000 euros respectivamente para cada una de las víctimas.

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El encausado compareció ayer ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde está previsto que se celebre el juicio hasta el próximo jueves a puerta cerrada.