Un incendio destruye un domicilio en la barriada de Pere Garau, en Palma

Un incendio ha arrasado esta mañana un domicilio de la calle Jeroni Rosselló, en la barriada palmesana de Pere Garau, donde reside una pareja y sus dos hijos, de veinte y tres años de edad. Cuando se ha declarado el fuego se encontraban en la vivienda la madre con sus dos hijos. La mujer ha tratado de sofocar las llamas sin éxito, y ha sufrido una intoxicación leve por inhalación de humo.

Según informan los Bombers de Palma, el fuego se ha declarado sobre las once de la mañana, en la primera planta de una vivienda de la calle Jeroni Rosselló, cerca de la Plaza de las Columnas. El fuego ha comenzado en una habitación y se ha extendido muy rápidamente. En la casa se encontraba una mujer con sus dos hijos, una chica de veinte años y un niño de tres. La madre ha intentado sofocar el fuego por sus propios medios, pero no lo ha logrado, y ha tenido que salir a la calle con sus hijos y sus mascotas, un conejo y dos gatos.

Al lugar han acudido con urgencia dotaciones de los Bombers, Policía Local y ambulancias. Los bomberos lograron sofocar las llamas ventilar el inmueble, pero la vivienda había quedado inhabitable. La familia desalojada esperaba en la calle, mientras que varias agentes de la Policía Local realizaban gestiones para encontrarles un alojamiento provisional.

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Una policía local atiende a la mujer y al niño desalojados por el incendio. / Redacción

"Parece que ha comenzado en la habitación del ordenador", comentaba el padre, que acudió a la casa tras ser alertado del fuego. "Mi mujer ha intentado apagarlo, pero no ha podido. Al menos han salido todos bien de la casa, aunque ella ha sufrido una intoxicación al tragar humo". La familia pudo sacar también a dos de sus mascotas, un conejo y un gato, aunque otro gato se escapó asustado. "Aunque esperamos que vuelva cuando se tranquilice", explica el hombre.