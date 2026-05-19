Condenado un traficante que se tragó nueve papelinas de heroína al ser sorprendido por la Policía

Un traficante de drogas nigeriano fue condenado ayer a dos años de prisión por vender heroína en Son Gotleu, en Palma. El hombre fue sorprendido por la Policía y se tragó los nueve envoltorios de droga que tenía listo para vender, por lo que tuvo que ser hospitalizado ante el riesgo que corría su vida. En la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial reconoció los hechos y se declaró autor de un delito contra la salud pública tras alcanzar un acuerdo con el fiscal.

Los hechos ocurrieron en la mañana de 13 de junio de 2021. El acusado, nigeriano de 48 años, vendió una papelina de heroína a un hombre en plena calle y dos policías que estaban en la zona lo vieron. Al verse sorprendido, el hombre emprendió la huida, se metió en la boca las nueve papelinas que le quedaban, con un total de tres gramos de droga, y se las tragó para que evitar que se las quitaran.

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Los policías, al descubrir lo ocurrido, detuvieron al sospechoso y lo trasladaron de urgencia a Son Espases, donde se recuperó la heroína con autorización judicial. La Fiscalía le imputó un delito contra la salud pública y reclamó para él una condena de cuatro años y medio de cárcel. Ayer, la pena queda rebajada a dos años de prisión tras el acuerdo de conformidad entre el ministerio público y la defensa. El tribunal dictó sentencia en el acto.