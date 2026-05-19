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Tribunales

Dos años de cárcel por manosear a una niña en un velomar en s'Arenal

El acusado reconoció los hechos en el juicio y se declaró autor de un delito de agresión sexual

El acusado, ayer en el juicio.

El acusado, ayer en el juicio. / DM

Redacción

Palma

Un hombre fue condenado ayer a dos años de prisión por una agresión sexual a una niña de 12 años en un velomar en s'Arenal de Llucmajor. El acusado manoseó a la menor con el pretexto de ayudarla a subir a la embarcación, como él mismo reconoció en el juicio. Ha indemnizado a la víctima con 3.000 euros, por lo que se ha apreciado una atenuante de reparación del daño. Las partes acordaron además que la pena de cárcel quede suspendida.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 24 de julio de 2023 . El acusado iba a bordo de un velomar e invitó a tres niñas a que subieran. Las menores aceptaron el ofrecimiento y el hombre tocó los pechos y las nalgas a una de ellas cuando la ayudó a subir.

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La Policía Local de Llucmajor y la Guardia Civil fueron informadas de lo ocurrido y el sospechoso fue detenido. La Fiscalía le imputó un delito de agresión sexual y reclamó para él una condena de tres años de prisión. Ayer, el abogado defensor y el ministerio público alcanzaron un acuerdo de conformidad y la pena quedó fijada en dos años de cárcel. El tribunal dictó sentencia en el acto.

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