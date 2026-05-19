Tribunales
Dos años de cárcel por manosear a una niña en un velomar en s'Arenal
El acusado reconoció los hechos en el juicio y se declaró autor de un delito de agresión sexual
Redacción
Un hombre fue condenado ayer a dos años de prisión por una agresión sexual a una niña de 12 años en un velomar en s'Arenal de Llucmajor. El acusado manoseó a la menor con el pretexto de ayudarla a subir a la embarcación, como él mismo reconoció en el juicio. Ha indemnizado a la víctima con 3.000 euros, por lo que se ha apreciado una atenuante de reparación del daño. Las partes acordaron además que la pena de cárcel quede suspendida.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 24 de julio de 2023 . El acusado iba a bordo de un velomar e invitó a tres niñas a que subieran. Las menores aceptaron el ofrecimiento y el hombre tocó los pechos y las nalgas a una de ellas cuando la ayudó a subir.
La Policía Local de Llucmajor y la Guardia Civil fueron informadas de lo ocurrido y el sospechoso fue detenido. La Fiscalía le imputó un delito de agresión sexual y reclamó para él una condena de tres años de prisión. Ayer, el abogado defensor y el ministerio público alcanzaron un acuerdo de conformidad y la pena quedó fijada en dos años de cárcel. El tribunal dictó sentencia en el acto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la única opción que tiene el Mallorca de salvarse en la última jornada
- Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares
- Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
- Muere un joven motorista en un accidente que obliga a cortar la autopista de Inca
- La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso
- El Mallorca tiene un pie y medio en Segunda División
- Jaume Català, vecino de Lloseta: “Han enterrado a un desconocido en un nicho de nuestra familia”
- Grupos de motoristas toman la carretera de Valldemosa a Deià y los conductores denuncian maniobras peligrosas