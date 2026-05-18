Wilhelm Bergfors, heredero de Max, cadena con 200 restaurantes en los países nórdicos
La compañía tiene una gran presencia en Suecia, Noruega y Dinamarca
Redacción
La cadena de hamburgueserías Max, con unos 200 restaurantes, es la más importante de Suecia, y tiene también presencia en otros países como Noruega o Dinamarca. Fue creada en los años sesenta por Curt Bergfors, padre de Wilhelm Bergfors y conocido filántropo, que falleció en 2022. En la actualidad está dirigida por sus dos hijos mayores, Richard y Cristoffer, según informa el diario Expressen.
Wilhelm, el joven fallecido, se había incorporado a la empresa como gerente de uno de los principales locales, en el centro de Estocolmo, aunque comentaba que llevada desde niño ayudando al personal.
Un portavoz de la empresa dio la noticia: «Ha habido un tráico accidente de coche y Wilhelm ha muerto. Ahora la familia desea llorar en paz», publicó.
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