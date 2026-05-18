Wilhelm Bergfors, heredero de Max, cadena con 200 restaurantes en los países nórdicos

La cadena de hamburgueserías Max, con unos 200 restaurantes, es la más importante de Suecia, y tiene también presencia en otros países como Noruega o Dinamarca. Fue creada en los años sesenta por Curt Bergfors, padre de Wilhelm Bergfors y conocido filántropo, que falleció en 2022. En la actualidad está dirigida por sus dos hijos mayores, Richard y Cristoffer, según informa el diario Expressen.

Wilhelm, el joven fallecido, se había incorporado a la empresa como gerente de uno de los principales locales, en el centro de Estocolmo, aunque comentaba que llevada desde niño ayudando al personal.

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Un portavoz de la empresa dio la noticia: «Ha habido un tráico accidente de coche y Wilhelm ha muerto. Ahora la familia desea llorar en paz», publicó.