Treinta denuncias en un control de tráfico en la barriada de Corea, en Palma

Un control de la Policía Local de Palma en las calles de la zona de Corea se saldó con más de treinta multas a vehículos en apenas cuatro horas, la mayoría por no tener pasada la ITV. Los agentes detectaron además varios vertidos, provocados por el cambio de aceite de los coches en plena calle.

Según informan fuentes policiales, el control se llevó a cabo entre las siete y media de la tarde y las once y media de la noche del pasado viernes, en varias calles de la zona de Corea, en la barriada de es Camp Redó. A lo largo de estas cuatro horas los agentes examinaron la documentación de los vehículos que circulaban por la zona. Detectaron 23 que no tenían pasada la ITV y otros diez que carecían del seguro obligatorio. Además impusieron otras dos denuncias por infracciones de tráfico y se retiraron siete vehículos al depósito municipal.

Además se instruyeron diligencias judiciales contra un conductor que circulaba sin carné, por un delito contra la seguridad vial.

El control se prolongó durante la noche. / Policía Local de Palma

Durante el control los agentes detectaron varios vertidos en la calle Infant Pagà, provocados por el cambio de aceite de vehículos en plena calle y del abandono de garrafas con aceite usado. Ante el riesgo que suponían, la Policía solicitó la intervención de brigadas de Emaya para que lo limpiaran.

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Estos equipos tuvieron que trabajar durante una hora y media para retirar estos desechos. La Policía informa que parte de la factura derivada se enviará al titular de una de las furgonetas intervenidas, de donde procedía uno de los mayores vertidos.