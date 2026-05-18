Rescatan en helicóptero a un excursionista en el Puig Tomir, en la Serra de Tramuntana
El helicóptero Milana trasladó al aparcamiento de Lluc al hombre, que no precisó asistencia médica
Redacción
Palma
Los Bombers de Mallorca, con el helicóptero Milana, auxiliaron ayer a un excursionista que estaba en dificultades en el Pas del Diable, en la ladera del Puig Tomir, en la Serra de Tramuntana de Mallorca. El hombre no precisó asistencia médica y la aeronave le trasladó al aparcamiento de Lluc.
La Milana se movilizó tras recibir un aviso de un excursionista que se había quedado atascado en el Pas del Diable, en la ladera del Tomir, en el término municipal de Escorca. El equipo del helicóptero localizó al hombre y le izó a bordo con un cable. Tras comprobar que no necesitaba asistencia médica, el hombre fue trasladado directamente al aparcamiento de Lluc.
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