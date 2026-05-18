Detenido por pinchar las ruedas de al menos cinco coches en Artà
La oleada de actos vandálicos había provocado una gran alarma en la localidad
Redacción
La Guardia Civil de Artà ha detenido a un hombre de 43 años que presuntamente pinchó las ruedas de al menos cinco vehículos aparcados en la localidad. Al individuo se le imputan también una serie de hurtos en locales de restauración y presuntamente grababa sin su consentimiento a menores y mujeres. La oleada de actos vandálicos había provocado una gran alarma social en la zona.
La Guardia Civil inició una investigación tras recibir varias denuncias, después de que aparecieran al menos cinco coches con las ruedas pinchadas en las calles de la ciudad. Esta situación provocó una gran alarma social en el municipio, con llamamientos en las redes sociales a extremar las precauciones.
Las gestiones policiales permitieron identificar al sospechoso, que sería un vecino de Felanitx, pero antes de que fuera detenido allí, el hombre fue visto de nuevo en Artà. La Guardia Civil recibió un aviso de un vecino que le había visto en la calle, por lo que los agentes fueron en su búsqueda y lograron detenerle.
Al hombre se le imputan delitos de daños intencionados en al menos cinco vehículos, pero también hurtos en locales de restauración y también la grabación sin su consentimiento de mujeres y menores.
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