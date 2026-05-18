Condenado por apuñalar a un hombre tras un accidente de tráfico leve en Inca

Un hombre de 43 años ha sido condenado a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros por apuñalar a un hombre tras un accidente de tráfico leve en las proximidades de Inca. El agresor también deberá cumplir una pena de trabajo a beneficio de la comunidad por conducir sin permiso, ya que cuando ocurrió el incidente tenía el carné retirado por la pérdida de todos los puntos.

Los hechos, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía y que han sido reconocidos por el acusado, ocurrieron sobre las once y cuarto de la mañana del 8 de mayo de 2021. El hombre circulaba en un coche pese a que tenía retirado el carné por la pérdida de todos los puntos y no haber hecho ningún curso para recuperarlos. A la altura del kilómetro 26 de la autopista Ma-13, cerca de Inca, sufrió una colisión leve con otro turismo.

Los dos vehículos se detuvieron en el arcén y los conductores mantuvieron una discusión. El acusado reaccionó violentamente cuando el otro hombre le pidió los datos del seguro. Sacó entonces un instrumento cortante, al parecer un cúter, y propinó varias puñaladas al otro conductor mientras le decía: «Te voy a rajar».

La víctima sufrió dos heridas graves, en el tórax y en una mano, por las que tuvo que recibir asistencia médica.

El acusado se dio a la fuga y la Guardia Civil de Inca llevó a cabo una investigación para localizarle. Aunque la víctima no pudo aportar la matrícula de su coche, sí recordaba varias características que permitieron identificarle.

Se trataba de un vecino de Inca con varios antecedentes por delitos relativos a la seguridad del tráfico, como la conducción bajo los efectos del alcohol, lo que había provocado que cuando ocurrió el siniestro circulara sin carné, que se le había retirado por la pérdida de todos los puntos.

Acepta la pena

Cinco años después, el hombre ha sido juzgado en Palma, acusado de los delitos de lesiones con instrumento peligroso y conducción sin permiso.

El fiscal solicitaba inicialmente para él una pena de tres años y medio de cárcel por los dos delitos. Finalmente el acusado llegó esta semana a un acuerdo con la Fiscalía, reconoció su culpabilidad y aceptó una pena de dos años de cárcel por las lesiones y 31 días de trabajo en beneficio de la comunidad por circular sin carné.

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Su ingreso en prisión ha quedado suspendido, supeditado al pago de una indemnización de 10.000 euros a la víctima por los perjuicios que le ocasionó.