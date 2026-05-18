Buscan a una joven polaca desaparecida en Mallorca
Familiares y amigos han lanzado una alerta para intentar localizar a Anna Wilska
Redacción
Palma
Se busca a una mujer polaca desaparecia en Mallorca desde el pasado 13 de abril.
Anna Wilska, de 33 años, mide 1,75 cm, es de complexión delgada, pelo castaño y tiene los ojos azules. En el brazo izquierdo tiene una marca de vacunación. Residía en la isla desde hace unos meses y se sabe que no lleva documentación ni teléfono.
Familiares y amigos, además de la asociación SOS Desparecidos han lanzado una alerta para intentar localizarla.
Si alguien tiene cualquier información sobre su posible paradero, se puede poner en contacto con la Policía Nacional (091) o el 112.
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