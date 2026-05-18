Se busca a una mujer polaca desaparecia en Mallorca desde el pasado 13 de abril.

Anna Wilska, de 33 años, mide 1,75 cm, es de complexión delgada, pelo castaño y tiene los ojos azules. En el brazo izquierdo tiene una marca de vacunación. Residía en la isla desde hace unos meses y se sabe que no lleva documentación ni teléfono.

Buscan a una joven polaca desaparecida en Mallorca / DM

Familiares y amigos, además de la asociación SOS Desparecidos han lanzado una alerta para intentar localizarla.

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Si alguien tiene cualquier información sobre su posible paradero, se puede poner en contacto con la Policía Nacional (091) o el 112.