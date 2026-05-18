Arrestado por acosar sexualmente a varios niños en plena calle de Palma

Un individuo ha sido detenido por la Policía Nacional por acosar a varios niños, hermanos entre sí, en diferentes ocasiones a lo largo de una semana en plena calle en Palma. Según la madre, en una primera ocasión trató de llevarse a la fuerza una de sus hijas. Luego les siguió varias veces mientras se tocaba los genitales y se reía.

Según la información facilitada por la Policía, una mujer interpuso recientemente una denuncia en la que explicaba que sus hijos llevaban varios días sometidos a un constante acoso por parte de un individuo cada vez que se lo encontraban en la calle, en la barriada palmesana de Son Canals. Según su relato, todo empezó un día que trató de llevarse con él a su hija a la fuerza. La madre se interpuso y el individuo se puso a reír y a tocarse los genitales mirando a la niña.

Días más tarde, los hermanos se encontraron al mismo hombre a la salida de un supermercado. El individuo les estaba esperando y les miraba fijamente, por lo que se marcharon asustados.

En otra ocasión, un sábado, cuando la mujer llevaba a los niños a una actividad extraescolar, vieron al hombre que les seguía. La presencia de la madre impidió que se acercara. Esta misma situación se repitió unos días más tarde en un parque de la zona.

El pasado miércoles, el individuo vi a los menores en la calle y les siguió. Los niños corrieron hacia su casa, pero el individuo acortó por otras calles y los interceptó. Cuando los tuvo delante se puso a tocarse los genitales y a reírse. Los menores se refugiaron en un comercio hasta que llegó la madre, que avisó al 091.

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Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió rápidamente a la zona y localizó al sospechoso. Tras comprobar la veracidad de la denuncia, los agentes le arrestaron por un presunto delito de agresión sexual a menores de 16 años en grado de tentativa.