Tres detenidos por robar en una casa en Palma y usar una tarjeta bancaria sustraída
La Policía Nacional puso en marcha un operativo especial para localizar a los sospechosos
Redacción
Tres personas, dos hombres y una mujer, han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un robo en un domicilio de Palma, de donde se llevaron entre otros efectos de valor una tarjeta de crédito que posteriormente habrían utilizado para realizar diversos cargos.
El robo ocurrió a mediados de abril en una vivienda de la barriada de Son Rul.lan, en Palma. Los ladrones entraron una noche en que no había nadie en casa y se llevaron diversos objetos de valor, como videoconsolas, una televisión, dinero en efectivo y una tarjeta bancaria. El propietario advirtió posteriormente de que habían realizado distintos cargos en la tarjeta.
El Grupo de Robos de la Policía Nacional abrió una investigación e identificó a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores tanto del robo como de la utilización fraudulenta de la tarjeta. Los agentes establecieron un dispositivo especial para localizar a los sospechosos, que fueron detenidos.
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