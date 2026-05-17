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Una pareja sustrae una mochila de una furgoneta de reparto en Palma y huye en patinete

La Policía Local capturó a la joven en las proximidades, mientras que el hombre se escapó corriendo

Los ladrones rompieron el retrovisor de la furgoneta.

Los ladrones rompieron el retrovisor de la furgoneta. / Policía Local de Palma

Redacción

Palma

Una chica española de 19 años ha sido investigada por la Policía Local como presunta autora de un delito de hurto y daños en una furgoneta de reparto que estaba estacionada en la calle Jacinto Verdaguer de Palma. La chica iba acompañada por un hombre y huyeron juntos en un patinete eléctrico. Los policías les localizaron poco después, pero el joven se escapó corriendo.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron a las nueve menos cuarto del pasado lunes en la calle Jacinto Verdaguer de Palma. Un repartidor que había dejado su vehículo estacionado un momento llegó a ver a una pareja que le sustraía una mochila del interior y se escapaba en un patinete eléctrico. El hombre avisó de inmediato a una patrulla de la Policía Local que pasaba por allí y los agentes salieron en persecución de los ladrones.

La pareja fue interceptada poco después, aunque el hombre, que conducía el patinete, lo dejó abandonado y escapó corriendo. La chica, que iba detrás, fue retenida. Llevaba colgada la mochila robada. Al principio dijo que era suya, pero no pudo precisar qué contenía. El repartidor la reconoció plenamente y los agentes se la devolvieron.

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El trabajador explicó entonces que en su huida le habían roto el retrovisor del vehículo que también se habían llevado un paquete que tenía pendiente de entregar. La joven quedó investigada por los delitos de hurto y daños.

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