Un motorista, a punto de atropellar a un policía local en Sóller

Un agente de la Policía Local de Sóller tuvo que saltar ayer para evitar ser atropellado por un motorista que aceleró cuando el primero le dio el alto. El conductor quedó investigado por delitos contra la seguridad del tráfico e intento de agresión. El joven no tiene carné de conducir y la moto carecía de placa y seguro, y estaba modificada. El mismo día un coche que no respetó la prioridad chocó con el tranvía. En el siniestro no hubo heridos.

El incidente más grave se produjo cuando una dotación de la Policía Local de Sóller estaba retirando unas placas de señalización provisional en la calle cuando un agente se percató de una moto que circulaba a gran velocidad, por lo que le dio el alto. El motorista, en lugar de reducir, aceleró y el policía tuvo que esquivarle para evitar ser arrollado.

Posteriormente la Policía Localizó el vehículo, que no tenía placa ni seguro, y estaba completamente modificada. El conductor, por su parte, no tiene carné de conducir, y ha quedado investigado por los delitos contra la seguridad vial y atentado.

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El coche que chocó con el tranvía de Sóller. / Policía Local de Sóller

Ese mismo día un turismo colisionó contra el tranvía de Sóller. En el siniestro no hubo heridos. Los agentes de la Policía Local denunciaron al conductor del coche por no respetar la prioridad de paso del tranvía.