Detenida una pareja por tener 80 plantas de marihuana en su casa, en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja que tenía en su casa una plantación de marihuana, con ochenta ejemplares y numerosos elementos para potenciar su crecimiento como faros halógenos y ventiladores, todo ello alimentado mediante un enganche ilegal al tendido eléctrico, por lo que además del delito de tráfico de droga se les imputa otro de defraudación de fluido eléctrico.

Según informan fuentes policiales, el pasado viernes agentes del Grupo II de Estupefacientes llevaron a cabo la fase final de una investigación sobre una plantación de marihuana en un domicilio de Palma. Los agentes llevaban tiempo tras una pareja de sospechosos que presuntamente se dedicaban a cultivar las plantas para luego, procesar la marihuana y venderla a los consumidores.

Las gestiones policiales permitieron localizar el domicilio donde presuntamente cultivaban las plantas de marihuana, y los agentes irrumpieron allí el pasado viernes con una orden judicial. En su interior encontraron 80 plantas de marihuana en diferentes estadios de crecimiento. La instalación contaba con diferentes elementos como focos halógenos, compresores, ventiladores, aparatos de aire acondicionado y filtros de carbono. Todos los aparatos recibían energía a través de un enganche ilegal al tendido eléctrico.

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La pareja quedó detenida como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.