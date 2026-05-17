Cuarenta estafas informáticas al día en Baleares: del hijo en apuros al hombre en el medio

Cada año se denuncian en Balears 14.000 delitos informáticos, la mayoría estafas. Es decir, unos cuarenta timos al día. Esto da una idea del desafío que enfrentan el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) y el Equipo @, los dos grupos especializados en la lucha contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil. Estos agentes investigaron a lo largo del año pasado 2.000 delitos y recuperaron unos tres millones de euros que habían sido sustraídos.

Al frente de estos grupos está el sargento Luis Segade, que resume en una sola palabra la mejor actitud ante las ciberestafas: «Desconfíe. Y sobre todo, desconfíe de ciertas urgencias. Su banco no le va a llamar para pedir sus claves secretas, y si recibe un mensaje de un hijo pidiéndole dinero urgente, llámele y hable con él antes de pagar. Y si ya ha sido víctima de la estafa, denuncie cuanto antes, porque podemos bloquear las cuentas antes de que la vacíen».

Dos grupos de guardias civiles se enfrentan cada día, desde sus oficinas en los sótanos de la Comandancia de Palma, a cientos de bandas organizadas que trabajan en auténticas fábricas, ubicadas en lugares tan lejanos como Rusia o Nigeria, y que se dedican a lanzar anzuelos al mar de internet para tratar de pescar incautos en todo el mundo, es el phishing, con múltiples variedades que se adaptan al perfil de las víctimas, pero con un único objetivo: su dinero.

Estos son algunos de los timos más recurrentes que se registran en las islas:

Inversiones

Es la estafa más habitual. El usuario recibe la oferta para invertir en un negocio con una enorme rentabilidad. El elemento es lo de menos y varía según el momento. Pueden ser criptomonedas o ahora, con la guerra en Oriente Medio, negocios relacionados con el petróleo. Por lo general, si aporta dinero, descubrirá que su inversión se ha multiplicado. Es el gancho, con el que le inducen a entregar cantidades mayores, siempre con urgencias para evitar que la víctima reflexione o consulte con otras personas. Hasta que, si intenta extraer esos beneficios, se encontrará con que necesita pagar más dinero para sacarlo. Se trata de exprimir al máximo a la víctima.

Phishing

Con sus múltiples variantes. Los estafadores cuentan con los datos de la víctima potencial, lo que les permite enviar un mensaje SMS fraudulento, simulando ser su banco. Le avisan de que se ha hecho un cargo sospechoso en su cuenta, y le piden que confirme sus claves secretas, lo que les permitirá desvalijarle. Esta variedad se conoce como smishing. Puede ser que le llamen directamente suplantando el número de su oficina bancaria. Es la modalidad denominada vishing. El objetivo es el mismo, alarmar a la víctima y apremiarla para que facilite su clave secreta. Y no necesariamente extraen grandes cantidades de dinero, pueden ser pequeños importes, de menos de 1.000 euros. Siempre se adaptan al perfil de la víctima.

Hijo en apuros

La víctima recibe un mensaje de un número desconocido. El texto podría ser algo así: «Mamá, he tenido un problema con mi teléfono y he tenido que cambiarlo. Este es mi número ahora». Lo siguiente que recibe es otro mensaje: «Tengo un problema muy grave. Por favor, hazme un bizum». Parece muy obvio, pero entre los miles de mensajes iguales que envían los estafadores, siempre hay alguien que pica.

Romance scam

O estafa del amor. Los estafadores pululan por los foros de internet buscando víctimas propicias. El perfil es el de una persona sola y vulnerable. Contactan con ella y ofrecen la imagen que creen que está buscando. Si la víctima es una mujer heterosexual, envían una foto de un hombre atractivo. La historia siempre es la que creen que será mejor recibida. Quizá es un ejecutivo o un militar o un activista medioambiental. Las conversaciones pueden prolongarse meses, hasta que crean un lazo sentimental. Entonces explican a la víctima que están en una emergencia, como un accidente, y necesitan una transferencia de dinero urgente. Siempre la urgencia. Si les envían el dinero, le pedirán más. Y más.

Man in the Middle

(Hombre en el medio). En este caso las víctimas son empresas. Los estafadores intervienen los correos entre dos empleados que están a punto de realizar una transacción, y le dice a los que deben ingresar el pago que han cambiado el número de cuenta. De esta forma han estafado en Baleares grandes canidades, como seis millones de euros en la compra de un barco o un millón en la adquisición de un piso.

Ransomware

O el bloqueo informático de una empresa para pedir un rescate. Los estafadores cuentan con virus muy potentes. Basta con que una persona abra un enlace que le envían por correo para que le bloqueen su ordenador. Desde entonces lo único que recibirá es un mensaje en el que le exigen el pago de una cantidad para recuperarlo. Cada año se registran media docena de estos casos en Mallorca, incluidos ayuntamientos y grandes empresas.

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El sargento Luis Segade, jefe del Equipo de Delincuencia Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil. / DM

«No paguen, nunca», insiste el sargento Segade. «Porque si lo hacen, les pedirán más dinero y seguirán sin poder recuperar el control de sus ordenadores». El jefe de la Edite recalca la importancia de denunciar cuanto antes. «Esto nos da la oportunidad de bloquear las cuentas a la que han transferido el dinero estafado, antes de que las vacíen. Es cuestión de horas».