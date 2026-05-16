La Policía Naciona lidera una operación contra el robo de relojes de lujo en Palma con 12 detenidos en Nápoles

Una operación europea liderada por la Policía Nacional ha permitido detener en Nápoles a doce personas acusadas de integrar grupos criminales especializados en el robo violento de relojes de lujo en zonas turísticas españolas, entre ellas Palma, Ibiza, Marbella, Málaga y Barcelona. Los arrestados, vinculados a las llamadas paranzas napolitanas, seleccionaban a sus víctimas en entornos frecuentados por personas de alto poder adquisitivo y actuaban de forma rápida y violenta para arrancarles las piezas de la muñeca y trasladarlas después fuera de España.

La operación ha contado con la colaboración de la Polizia di Stato italiana y la coordinación de Europol, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Arrestos en Nápoles

Los detenidos fueron arrestados en la madrugada de este viernes en ejecución de órdenes europeas de detención y entrega emitidas por distintas autoridades judiciales españolas. Con estas detenciones, se elevan a 31 los arrestos realizados en varios países europeos en el marco de esta investigación.

De acuerdo con la investigación, las paranzas estaban integradas habitualmente por entre tres y cinco personas, con funciones perfectamente definidas, y planificaban minuciosamente sus desplazamientos a España. Para ello utilizaban documentación falsa y vehículos trasladados desde Italia o alquilados para facilitar su movilidad y posterior huida.

Víctimas de alto poder adquisitivo

Una vez en España, seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas en lugares frecuentados por turistas y personas con alto poder adquisitivo, como hoteles, restaurantes, playas o zonas comerciales de lujo. Tras largas vigilancias, uno o varios miembros del grupo ejecutaban el robo mediante una acción rápida y violenta, arrancaban el reloj de la muñeca de la víctima y huían de inmediato en motocicleta o scooter.

Posteriormente, otros integrantes de la organización trasladaban los relojes sustraídos fuera de España para introducirlos en canales internacionales de receptación, según describe la Policía.

Noticias relacionadas

Una amenaza transnacional

“El aumento del valor de los relojes de lujo en el mercado internacional ha favorecido la expansión de este fenómeno criminal por distintos países europeos”, afirma la Policía Nacional, que considera estos robos una amenaza transnacional.